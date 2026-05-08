İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Maliyyə Monitorinqi Xidmətində yeni kadr təyinatı olub

    Maliyyə
    • 08 may, 2026
    • 12:56
    Maliyyə Monitorinqi Xidmətində yeni kadr təyinatı olub

    Maliyyə Monitorinqi Xidmətində yeni kadr təyinatı həyata keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, qurumun Aparat rəhbəri vəzifəsinə Rauf Namazov təyin olunub.

    Məlumata görə, R. Namazov Maliyyə Monitorinqi Xidmətində Məlumatların təhlili departamentinin direktor müavini olub.

    R.Namazov maliyyə monitorinqi və uyğunluq sahəsində uzun illər fəaliyyət göstərib. O, həmçinin uzun illər vergi orqanlarında çalışıb.

    O, bundan əvvəl də Maliyyə Monitorinqi Xidmətində müxtəlif vəzifələrdə çalışaraq qurumun fəaliyyət istiqamətləri üzrə idarəetmə və koordinasiya proseslərində iştirak edib.

    Maliyyə Monitorinqi Xidməti Rauf Namazov Kadr təyinatı
    В Службе финансового мониторинга новое кадровое назначение

    Son xəbərlər

    13:24

    Rauf Namazov: "Rəqəmsallaşma maliyyə cinayətlərini daha mürəkkəb edib"

    Maliyyə
    13:23

    Gəncədə WUF13 Festivalı çərçivəsində məlumatlandırma sessiyası keçirilib

    İnfrastruktur
    13:21
    Foto

    Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:18

    Alparslan Bayraktar: Türkiyənin Azərbaycanla nümunəvi enerji əməkdaşlığı var

    Xarici siyasət
    13:11

    Rauf Namazov: "Maliyyə institutlarının şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatları gecikdirməsi problem yaradır"

    Maliyyə
    13:08
    Foto

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    13:07

    "Sumqayıt" AFFA İntizam Komitəsinin kluba qarşı qərəzli olduğunu iddia edir

    Futbol
    13:03

    Belarus Azərbaycanı İrandan metal məhsullarının tranziti üçün tərəfdaş kimi nəzərdən keçirir

    Biznes
    12:56

    Maliyyə Monitorinqi Xidmətində yeni kadr təyinatı olub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti