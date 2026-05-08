В Службе финансового мониторинга новое кадровое назначение
Финансы
- 08 мая, 2026
- 13:24
В Службе финансового мониторинга осуществлено новое кадровое назначение.
Как сообщает Report, на должность руководителя Аппарата ведомства назначен Рауф Намазов.
Согласно информации, Р. Намазов занимал должность заместителя директора Департамента анализа данных Службы финансового мониторинга.
Р. Намазов на протяжении многих лет работал в сфере финансового мониторинга и комплаенса. Он также долгие годы работал в налоговых органах.
Ранее он занимал различные должности в Службе финансового мониторинга, участвуя в процессах управления и координации по направлениям деятельности ведомства.
