    Эрдоган поздравил Мадьяра с победой на выборах

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером партии "Тиса" и победителем парламентских выборов в Венгрии Петером Мадьяром, в ходе которого обсудил двусторонние отношения и актуальные международные вопросы.

    Как сообщает Report со ссылкой на канцелярию Эрдогана, лидеры рассмотрели перспективы развития сотрудничества, а также обменялись мнениями по региональной и глобальной повестке.

    В ходе беседы Эрдоган поздравил Мадьяра с победой на выборах и выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества как на двустороннем уровне, так и на международных площадках.

    Он также отметил стремление Анкары развивать стратегическое партнерство с Будапештом и указал на важную роль союзничества в рамках НАТО для обеспечения региональной и глобальной стабильности.

    Реджеп Тайип Эрдоган Петер Мадьяр Североатлантический альянс (НАТО) Парламентские выборы в Венгрии Турция Венгрия
    Ərdoğan Madyarı seçkilərdəki qələbəsi münasibətilə təbrik edib
    Erdoğan holds call with Hungary's election winner Magyar

