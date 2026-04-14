Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером партии "Тиса" и победителем парламентских выборов в Венгрии Петером Мадьяром, в ходе которого обсудил двусторонние отношения и актуальные международные вопросы.

Как сообщает Report со ссылкой на канцелярию Эрдогана, лидеры рассмотрели перспективы развития сотрудничества, а также обменялись мнениями по региональной и глобальной повестке.

В ходе беседы Эрдоган поздравил Мадьяра с победой на выборах и выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества как на двустороннем уровне, так и на международных площадках.

Он также отметил стремление Анкары развивать стратегическое партнерство с Будапештом и указал на важную роль союзничества в рамках НАТО для обеспечения региональной и глобальной стабильности.