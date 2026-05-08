İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Belarus Əmtəə Birjası Azərbaycan pambığını almaq niyyətindədir

    Biznes
    • 08 may, 2026
    • 12:51
    Belarus Əmtəə Birjası Azərbaycan pambığını almaq niyyətindədir

    Belarus Universal Əmtəə Birjası (BUƏB) Azərbaycan istehsalı olan pambıq lifinin alınmasına maraq göstərir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BUƏB-nin xarici iqtisadi fəaliyyət idarəsinin rəisi Yaroslav Kovalçuk Bakıda keçirilən "Bizneslə açıq dialoq" seminarında çıxışı zamanı bildirib.

    O qeyd edib ki, 2024-cü ildən 2026-cı ilin aprelinədək olan dövrdə Azərbaycan məhsulları üzrə sövdələşmələrin ümumi həcmi 1,6 milyon ABŞ dollarına çatıb:

    "Tərəvəz, meyvə, quru meyvə və qoz-fındıqdan əlavə, biz Azərbaycandan pambıq lifi tədarükündə son dərəcə maraqlıyıq. Dünən bir sıra yerli istehsalçılarla tanış olmaq imkanımız olub. Əminik ki, Azərbaycan şirkətləri digər tədarükçülərə, ilk növbədə Mərkəzi Asiya tədarükçülərinə ciddi rəqabət təşkil edə bilər. Çünki Azərbaycan bazarında kifayət qədər güclü istehsalçılar mövcuddur. Əgər azərbaycanlı pambıq ipliyi istehsalçıları akkreditasiyadan keçib bizim ticarət platformamıza çıxsalar, onlar Belarus bazarında yüz faiz alıcı tapa biləcəklər".

    Belarus Universal Əmtəə Birjası Pambıq lifi Yaroslav Kovalçuk
    Белорусская товарная биржа намерена закупать азербайджанский хлопок

    Son xəbərlər

    13:24

    Rauf Namazov: "Rəqəmsallaşma maliyyə cinayətlərini daha mürəkkəb edib"

    Maliyyə
    13:23

    Gəncədə WUF13 Festivalı çərçivəsində məlumatlandırma sessiyası keçirilib

    İnfrastruktur
    13:21
    Foto

    Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:18

    Alparslan Bayraktar: Türkiyənin Azərbaycanla nümunəvi enerji əməkdaşlığı var

    Xarici siyasət
    13:11

    Rauf Namazov: "Maliyyə institutlarının şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatları gecikdirməsi problem yaradır"

    Maliyyə
    13:08
    Foto

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    13:07

    "Sumqayıt" AFFA İntizam Komitəsinin kluba qarşı qərəzli olduğunu iddia edir

    Futbol
    13:03

    Belarus Azərbaycanı İrandan metal məhsullarının tranziti üçün tərəfdaş kimi nəzərdən keçirir

    Biznes
    12:56

    Maliyyə Monitorinqi Xidmətində yeni kadr təyinatı olub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti