    Белорусская товарная биржа намерена закупать азербайджанский хлопок

    Бизнес
    • 08 мая, 2026
    • 12:33
    Белорусская товарная биржа намерена закупать азербайджанский хлопок

    Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) проявляет интерес к закупкам хлопкового волокна азербайджанского производства.

    Как передает Report, об этом заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук, выступая на семинаре "Открытый диалог с бизнесом", который прошел в Баку.

    Он отметил, что за период с 2024 года по апрель 2026 года общий объем сделок по азербайджанской продукции достиг 1,6 млн долларов США.

    "Помимо овощей, фруктов, сухофруктов и орехов, мы крайне заинтересованы в поставках хлопкового волокна из Азербайджана. Вчера у нас была возможность познакомиться с рядом местных производителей. Мы убеждены, что азербайджанские компании способны составить серьезную конкуренцию другим поставщикам, прежде всего из Центральной Азии, поскольку на азербайджанском рынке присутствуют достаточно сильные производители. Могу с уверенностью заявить: если азербайджанские производители хлопчатобумажной пряжи пройдут аккредитацию и выйдут на наши торги, они стопроцентно смогут найти покупателей на белорусском рынке", - подчеркнул Я.Ковальчук.

    Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) Ярослав Ковальчук
    Belarus Əmtəə Birjası Azərbaycan pambığını almaq niyyətindədir

