İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Rauf Namazov: "Maliyyə institutlarının şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatları gecikdirməsi problem yaradır"

    Maliyyə
    • 08 may, 2026
    • 13:11
    Rauf Namazov: Maliyyə institutlarının şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatları gecikdirməsi problem yaradır

    Azərbaycanın maliyyə sektorunda əsas risk amillərindən biri maliyyə axınlarının tam şəffaf olmamasıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Maliyyə Monitorinq Xidmətinin Aparat rəhbəri Rauf Namazov Amerika Ticarət Palatasının ("AmCham Azerbaijan") təşkilatçılığı ilə keçirilən "Maliyyə institutlarında risklərin idarə olunması" adlı tədbirdə açıqlayıb.

    Onun sözlərinə görə, bu isə xüsusilə nağd əməliyyatların yüksək paya malik olması və kartdan-karta köçürmələrdə qarşı tərəfin tam identifikasiya edilməməsində özünü göstərir: "Bu hallar həm fiziki, həm də hüquqi şəxslərin müəyyən olunmasını çətinləşdirir. Nəticədə hər hansı əməliyyat üzrə araşdırmanın aparılması və düzgün nəticəyə gəlinməsi sual altında qalır".

    R. Namazov qeyd edib ki, sürətli köçürmələr zamanı natamam məlumatların təqdim olunması, əməliyyatın mahiyyətinin düzgün izah edilməməsi və kanalların tam göstərilməməsi də araşdırmaların aparılmasını çətinləşdirir: "Son dövrlər virtual aktivlərdən istifadənin genişlənməsi də yeni risklər yaradır. Virtual aktivlər artıq həyatımıza daxil olub və geniş istifadə olunur. Lakin bu sahədə tənzimləmənin tam formalaşmaması müəyyən problemlərə səbəb olur. Xüsusilə cinayət yolu ilə əldə olunmuş vəsaitlərin izinin itirilməsi məqsədilə virtual aktivlərdən istifadə halları müşahidə edilir".

    R.Namazov əlavə edib ki, maliyyə institutlarının şübhəli əməliyyatlarla bağlı məlumatları gec təqdim etməsi də ciddi problemlər yaradır: "Bəzi hallarda maliyyə institutları şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatları aylar, hətta illər sonra təqdim edir. Bu müddətdə vəsaitlərin izi itirilir, vəsaitlər ölkədən çıxarılır, fiqurantlar isə ölkəni tərk edir. Nəticədə araşdırmaların effektivliyi azalır. Şübhəli əməliyyatların vaxtında müəyyən olunaraq təqdim edilməsi risklərin qarşısının alınması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır".

    Son xəbərlər

    13:24

    Rauf Namazov: "Rəqəmsallaşma maliyyə cinayətlərini daha mürəkkəb edib"

    Maliyyə
    13:23

    Gəncədə WUF13 Festivalı çərçivəsində məlumatlandırma sessiyası keçirilib

    İnfrastruktur
    13:21
    Foto

    Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:18

    Alparslan Bayraktar: Türkiyənin Azərbaycanla nümunəvi enerji əməkdaşlığı var

    Xarici siyasət
    13:11

    Rauf Namazov: "Maliyyə institutlarının şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatları gecikdirməsi problem yaradır"

    Maliyyə
    13:08
    Foto

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    13:07

    "Sumqayıt" AFFA İntizam Komitəsinin kluba qarşı qərəzli olduğunu iddia edir

    Futbol
    13:03

    Belarus Azərbaycanı İrandan metal məhsullarının tranziti üçün tərəfdaş kimi nəzərdən keçirir

    Biznes
    12:56

    Maliyyə Monitorinqi Xidmətində yeni kadr təyinatı olub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti