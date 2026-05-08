Рауф Намазов: Непрозрачность финансовых потоков остается ключевым риском в Азербайджане

Одним из основных факторов риска в финансовом секторе Азербайджана является недостаточная прозрачность финансовых потоков.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Службы финансового мониторинга Рауф Намазов на мероприятии "Управление рисками в финансовых институтах", организованном Американской торговой палатой (AmCham Azerbaijan).

По его словам, это проявляется в особенности в высокой доле наличных операций и неполной идентификации контрагента при переводах с карты на карту:

"Эти случаи затрудняют установление как физических, так и юридических лиц. В результате проведение расследования по той или иной операции и получение правильного заключения ставится под вопрос".

Намазов отметил, что предоставление неполной информации при быстрых переводах, некорректное разъяснение сути операции и неполное указание каналов также затрудняют проведение расследований:

"В последнее время расширение использования виртуальных активов также создает новые риски. Виртуальные активы уже вошли в нашу жизнь и широко используются. Однако неполное формирование регулирования в этой сфере порождает определенные проблемы. Известны случаи использования виртуальных активов для сокрытия средств, полученных, в частности, преступным путем".

Намазов добавил, что позднее предоставление финансовыми институтами информации о подозрительных операциях также создает серьезные проблемы:

"В некоторых случаях финансовые институты предоставляют информацию о подозрительных операциях спустя месяцы и даже годы. За это время след средств теряется, они выводятся из страны, а фигуранты покидают ее. В результате эффективность расследований снижается. Своевременное выявление и предоставление информации о подозрительных операциях имеет важное значение с точки зрения предотвращения рисков".