Azərbaycanda minatəmizləmə fəaliyyəti ilə bağlı haqların məbləği təsdiqlənib
Daxili siyasət
- 14 aprel, 2026
- 18:11
Nazirlər Kabineti "Minatəmizləmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün qiymətləndirmənin aparılmasına və təlimlərin keçirilməsinə görə haqqın məbləği"ni təsdiq edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
