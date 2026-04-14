    Azərbaycan Basketbol Liqasının 1/4 final mərhələsində növbəti oyunlar keçiriləcək

    • 14 aprel, 2026
    • 09:14
    Azərbaycan Basketbol Liqasının 1/4 final mərhələsində növbəti oyunlar keçiriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasının 1/4 final mərhələsinin növbəti qarşılaşmaları keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün daha iki matç baş tutacaq.

    İlk olaraq "Abşeron Lions" "Şəki" ilə üz-üzə gələcək. Görüş saat 17:00-da start götürəcək.

    Günün ikinci oyununda isə son ölkə çempionu "Sabah" "Naxçıvan"ın müqavimətini qırmağa çalışacaq. Bu qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq.

    Hər iki matç Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq.

    Xatırladaq ki, ötən gün NTD "Neftçi"ni (97:94), "Ordu" "Gəncə"ni (108:106) məğlub edib. Raundun ikinci oyunları aprelin 16-17-də keçiriləcək.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Sabah BK Naxçıvan BK Abşeron Lions BK Şəki BK Bakı İdman Sarayı

    Son xəbərlər

    17:34

    Bu ilin iki ayında Azərbaycanda 110 minə yaxın ölüm qeydə alınıb

    Digər
    17:34

    Bu ilin iki ayı ərzində 522-si əkiz, 21-i isə üçəm doğulub

    Sağlamlıq
    17:32

    Azərbaycanda əhalinin sayı 0,04 faiz artıb

    Daxili siyasət
    17:30
    Foto

    Bakıda AQEM-in qadınların liderliyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:26

    IMF Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə proqnozu ciddi dərəcədə yaxşılaşdırıb

    Maliyyə
    17:26

    Fransada Hitlerə rəğbətinə görə Kanye Uestin konsertini qadağan etmək istəyirlər

    Şou-biznes
    17:22

    "Qaradağ Lökbatan"ın oyunçusu Emil Quluzadə II Liqada "Ayın qolu" mükafatını alıb

    Futbol
    17:20

    IMF: Azərbaycan iqtisadiyyatı 2026-2027-ci illərdə orta hesabla ildə 2,35 % artacaq

    Maliyyə
    17:20
    Foto

    Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti