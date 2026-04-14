Şirvanda keçmiş məhkumda 8 kiloqrama yaxın marixuana aşkarlanıb
Hadisə
- 14 aprel, 2026
- 08:57
Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər də eyni əmələ görə məhkum olunmuş Ruslan Əliyev saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ondan 8 kiloqrama yaxın narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanaraq götürülüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Son xəbərlər
17:32
Azərbaycan əhalinin sayı 0,04 faiz artıbDaxili siyasət
17:30
Foto
Bakıda AQEM-in qadınların liderliyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:26
IMF Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə proqnozu ciddi dərəcədə yaxşılaşdırıbMaliyyə
17:26
Fransada Hitlerə rəğbətinə görə Kanye Uestin konsertini qadağan etmək istəyirlərŞou-biznes
17:22
"Qaradağ Lökbatan"ın oyunçusu Emil Quluzadə II Liqada "Ayın qolu" mükafatını alıbFutbol
17:20
IMF: Azərbaycan iqtisadiyyatı 2026-2027-ci illərdə orta hesabla ildə 2,35 % artacaqMaliyyə
17:20
Foto
Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədirXarici siyasət
17:19
IMF yaxın iki il üçün Azərbaycanda inflyasiya proqnozlarını pisləşdiribMaliyyə
17:17