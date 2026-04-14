İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    Şirvanda keçmiş məhkumda 8 kiloqrama yaxın marixuana aşkarlanıb

    Hadisə
    • 14 aprel, 2026
    • 08:57
    Şirvanda keçmiş məhkumda 8 kiloqrama yaxın marixuana aşkarlanıb

    Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər də eyni əmələ görə məhkum olunmuş Ruslan Əliyev saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ondan 8 kiloqrama yaxın narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanaraq götürülüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Narkotik maddələr
    В Ширване у ранее судимого изъято около 8 кг марихуаны

