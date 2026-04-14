В Ширване у ранее судимого изъято около 8 кг марихуаны

В Ширване изъято около 8 кг наркотиков.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), сотрудниками полиции задержан Руслан Алиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

У него обнаружено и изъято около 8 кг марихуаны.

Ранее Р.Алиев был судим за аналогичное преступление.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.