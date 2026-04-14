    В Ширване у ранее судимого изъято около 8 кг марихуаны

    Происшествия
    • 14 апреля, 2026
    • 09:14
    В Ширване изъято около 8 кг наркотиков.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), сотрудниками полиции задержан Руслан Алиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

    У него обнаружено и изъято около 8 кг марихуаны.

    Ранее Р.Алиев был судим за аналогичное преступление.

    По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

    Незаконный оборот наркотиков Министерство внутренних дел (МВД) Ширван
    Şirvanda keçmiş məhkumda 8 kiloqrama yaxın marixuana aşkarlanıb

