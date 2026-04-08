    İran BƏƏ və Küveytə PUA-larla zərbə endirib

    • 08 aprel, 2026
    • 16:20
    İran BƏƏ və Küveytə PUA-larla zərbə endirib

    İran Lavan adasındakı neft obyektlərinə aviazərbələrdən sonra Küveyt və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə (BƏƏ) raket və pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə dövlət telekanalı IRIB məlumat yayıb.

    "Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Küveytə raket, PUA hücumları İranın Lavan adasındakı neft obyektlərinə zərbədən bir neçə saat sonra baş verib", - telekanalda bildirilib.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Küveyt BƏƏ
    В ответ на удары по острову Лаван Иран атаковал ОАЭ и Кувейт
    Iran strikes Kuwait, UAE after attacks on oil facilities

