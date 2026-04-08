İran BƏƏ və Küveytə PUA-larla zərbə endirib
Region
- 08 aprel, 2026
- 16:20
İran Lavan adasındakı neft obyektlərinə aviazərbələrdən sonra Küveyt və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə (BƏƏ) raket və pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə dövlət telekanalı IRIB məlumat yayıb.
"Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Küveytə raket, PUA hücumları İranın Lavan adasındakı neft obyektlərinə zərbədən bir neçə saat sonra baş verib", - telekanalda bildirilib.
17:03
Den Keyn: İranda silah zavodlarının 90 %-i məhv edilibDigər ölkələr
17:01
Antonio Konte İtaliya millisinin baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizəd olubFutbol
16:59
Foto
Teymur Musayev V "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibi ilə görüşübDaxili siyasət
16:55
GECF: Ötən il Azərbaycanda qaz hasilatı 2 %-dən çox artıbEnergetika
16:54
Azərbaycan idmançıları yelkənli qayıq üzrə Avropa çempionatında yarışacaqlarFərdi
16:54
Foto
Azərbaycan və Qazaxıstan XİN başçıları İranla ABŞ arasında atəşkəsi alqışlayıblar - YENİLƏNİB-3Xarici siyasət
16:51
Avropa İttifaqı İran-ABŞ atəşkəsi ilə bağlı ehtiyatlı mövqe nümayiş etdirirDigər ölkələr
16:49
"Marsel"in baş məşqçisi Habib Beyenin evi qarət edilibFutbol
16:47