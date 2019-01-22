В Новосибирске взорвали банк, пытаясь его ограбить

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В одном из банков в российском Новосибирске прогремел взрыв, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В результате взрыва помещение было сильно повреждено.Никто не пострадал потому, что банк не работал рано утром.

Сотрудники отделения банка, считают, что неизвестные пытались похитить деньги из банкомата, однако им это не удалось.

В настоящее время специалисты оценивают нанесенный ущерб.

Руководство приняло решение закрыть банк минимум до завтрашнего дня.