Президент АБР: Политическая стабильность и безопасность важны для мира на Южном Кавказе

Политическая стабильность и безопасность важна для мира на Южном Кавказе.

Политическая стабильность и безопасность важны для мира на Южном Кавказе.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава на пресс-конференции в рамках 57-го ежегодного собрания банка в столице Грузии.

"Мы были глубоко обеспокоены эскалацией между Азербайджаном и Арменией, однако конфликт уже завершился. Политическая стабильность и безопасность очень важны для мира в регионе. Мировые лидеры будут способствовать достижению мира", - сказал Асакава, отвечая на вопрос о начале процесса демаркации границ между Азербайджаном и Арменией.

По его словам, АБР оказывал и оказывает помощь многим странам, в том числе и странам Южного Кавказа: "На протяжении своей 58-летней истории АБР помогал укреплять дружбу и стабильность между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Южный Кавказ, посредством различных инициатив в области регионального сотрудничества, и мы твердо намерены продолжать это делать".

Асакава также подчеркнул, что АБР рад поддержать проекты по открытию региональных связей на Южном Кавказе.