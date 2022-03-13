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В Николаеве при бомбардировке погибли 9 человек, еще 13 получили ранения

В Николаеве при бомбардировке погибли 9 человек, еще 13 получили ранения В Николаеве при бомбардировке со стороны российских войск погибли 9 человек и еще 13 получили ранения.
В регионе
13 марта 2022 г. 16:26
В Николаеве при бомбардировке погибли 9 человек, еще 13 получили ранения

В Николаеве при бомбардировке со стороны российских войск погибли 9 человек и еще 13 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом во время телемарафона заявил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

"Произошла бомбардировка кассетными снарядами. Они накрыли два жилых района – Соляные и Северный. 13 раненых, 7 из них сейчас находятся в реанимации, 9 погибли. Это простые люди, преимущественно старшего возраста, которые стояли в одной очереди у банкомата или в очереди у магазина АТБ. Просто бомбили жилые районы. На детской площадке упали снаряды, на частные дома. Мы сейчас ищем, может в частном секторе есть погибшие или раненые, сейчас проводим обход этих домов", - сказал он.

По его словам, в пострадавших от бомбежки районах отсутствует свет, ведь разрушена подстанция и есть проблемы с высоковольтными линиями. Сейчас электроснабжение восстанавливают коммунальные службы.

Сенкевич добавил, что город обстреливался с расстояния 30-50 км, поэтому воздушная тревога даже не успела сработать. Российские военные пытаются окружить Николаев со всех сторон, на сегодня есть только один безопасный коридор - трасса на Одессу.

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Версия на английском языке Russian shelling kills at least 9, injures 13 in Ukraine's Mykolayiv
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Nikolayev bölgəsində partlayış olub, ölənlər və yaralananlar var

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