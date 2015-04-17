В Нью-Йорке прошла конференция на тему битвы при Чанаккале

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Генеральное консульство Турции в Нью-Йорке совместно с генеральными консульствами Австралии и Новой Зеландии в этом городе организовали конференцию под названием "Битвы при Чанаккале в 100-летнюю годовщину: история, национальные подходы и дружба". Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, выступая на конференции, организованной в Морском колледже Государственного университета Нью-Йорка, педагог университета Марин Корпс, автор книг "Османская военная история", "Османская армия в балканских войнах" и "Османско-галлипольская операция" Эдвард Дж. Эриксон отметил, что в победе в битве при Чанаккале важную роль сыграло превосходство турецкой армии над британцами в вопросах командования и управления.

Он отметил, что вплоть до 2000-х годов книги на тему битв при Чанаккале писались с британским обзором истории, однако эта тенденция в последние годы изменилась с увеличением доступа к турецким архивам.

Генеральный консул Турции в Нью-Йорке Эртан Ялчын также отметил, что битвы при Чанаккале изменили не только ход Первой мировой войны, но и историю, написанную после этого.

Солдаты разных национальностей покоятся на полуострове Галлиполи бок о бок, что является бессмертным памятником мира и дружбы, подчеркнул он.

Преподаватель факультета истории Колумбийского университета Кеннет Джексон отметил, что Мустафа Кемаль Ататюрк в качестве одного из ключевых политических и военных лидеров в истории, сыграл важную роль на исторической арене.