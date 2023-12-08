В Москве выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19

Рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 в Москве за последнюю неделю составил почти 15%, несмотря на сезонный рост случаев заболеваемости, в городе есть все мощности для лечения пациентов.

Рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 в Москве за последнюю неделю составил почти 15%, несмотря на сезонный рост случаев заболеваемости, в городе есть все мощности для лечения пациентов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Мы держим ситуацию под контролем и готовы в любой момент адаптировать имеющиеся в городе медицинские мощности. За последнюю неделю мы видим рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 почти на 15%, поэтому приняли решение ускорить открытие крупнейшей в России инфекционной больницы - ИКБ №1. Она начала прием пациентов уже в начале недели", - сообщила заммэра.

Она добавила, что, несмотря на сезонный рост случаев заболеваемости ОРВИ и COVID-19, в Москве есть все мощности для лечения пациентов.