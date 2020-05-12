​В Москве от коронавируса умерли более 1 200 человек

Еще 53 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве за сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего в столице умерли 1 232 человека, у которых был подтвержден COVID-19.

"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Отметим, что в России зарегистрировали 232 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.