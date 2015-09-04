В Минске состоялись межмидовские консультации стран СНГ

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Минске состоялись межмидовские консультации государств-участников СНГ по взаимодействию в информационной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси, в ходе встречи представители внешнеполитических ведомств стран Содружества и Исполнительного комитета СНГ предметно обсудили перспективы взаимодействия в информационной сфере в рамках реализации интеграционных проектов на постсоветском пространстве.

Стороны обменялись опытом по информационному сопровождению внешней политики.