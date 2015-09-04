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    В Минске состоялись межмидовские консультации стран СНГ

    В ходе встречи представители МИД стран СНГ обсудили перспективы взаимодействия в информационной сфере

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Минске состоялись межмидовские консультации государств-участников СНГ по взаимодействию в информационной сфере.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси, в ходе встречи представители внешнеполитических ведомств стран Содружества и Исполнительного комитета СНГ предметно обсудили перспективы взаимодействия в информационной сфере в рамках реализации интеграционных проектов на постсоветском пространстве.

    Стороны обменялись опытом по информационному сопровождению внешней политики. 

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