В Махачкале из подтопленных домов эвакуировали 758 человек

Около 760 человек, включая 225 детей, эвакуированы из подтопленных после дождей домов в Махачкале.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил мэр города Джамбулат Салавов.

"Наш город, как и вся республика, столкнулся с серьезными испытаниями, вызванными обильными осадками. Эвакуированы 758 человек, в том числе 225 детей. В пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 357 человек", - говорится в сообщении мэра.

Ранее сообщалось о том, что в Дагестане три человека погибли в результате потопов.