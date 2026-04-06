Меликов: Вторая волна наводнения в Дагестане стала страшнее первой- ОБНОВЛЕНО

Последствия наводнения в Дагестане оказались плачевнее, чем первой его волны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

"Последствия вчерашнего наводнения оказались плачевнее, чем первой его волны. К сожалению, есть погибшие. Их семьям должна быть оказана помощь из резервного фонда республики", - отметил он.

Отметим, что около 760 человек, включая 225 детей, эвакуированы из подтопленных после дождей домов в Махачкале.

В Дагестане три человека погибли в результате потопов.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Ведутся поиски одной женщины.

Сообщается, что возбуждено дело о гибели девушки и ребенка, которых вытащили из реки в Дербентском районе. Их достали из реки и доставили в медицинское учреждение, где они впоследствии скончались. В настоящее время проводятся исследования для установления причин их гибели.

Кроме того, заведено дело по факту гибели женщины в селе Кирки Кайтагского района, где из-за оползней произошло разрушение жилого дома. Оба дела квалифицированы по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Махачкале введен режим ЧС. Людей срочно эвакуировали из опасных территорий. Их разместили в пунктах временного проживания.

Отметим, что на территории Дагестана остаются подтопленными более 2 тыс. жилых домов, свыше 1,8 тыс. приусадебных участков и 173 участка дорог. Подтопления зафиксированы в семи муниципальных образованиях в девяти населенных пунктах.

Синоптики прогнозируют, что дожди в регионе продолжатся. В некоторых районах ожидаются ливни и порывы ветра до 20 м/с, сохраняется угроза обвалов, камнепадов и схода селевых потоков.