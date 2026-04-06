    Mahaçqalada su basmış evlərdən 758 nəfər təxliyə edilib

    Region
    • 06 aprel, 2026
    • 12:51
    Mahaçqalada yağışlardan sonra su basmış evlərdən təxminən 760 nəfər, o cümlədən 225 uşaq təxliyə edilib.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhər meri Cambulat Salavov bildirib.

    "Bütün respublika kimi, şəhərimiz də güclü yağıntıların yaratdığı ciddi sınaqlarla üzləşib. 758 nəfər, o cümlədən 225 uşaq təxliyə edilib. Hazırda 357 nəfər müvəqqəti yerləşdirmə məntəqələrindədir", - mer qeyd edib.

    Daha əvvəl Dağıstanda daşqınlar nəticəsində üç nəfərin həlak olduğu bildirilmişdi.

    Mahaçqala Subasma (daşqın)
    В Махачкале из подтопленных домов эвакуировали 758 человек
    758 people evacuated from flooded homes in Makhachkala

