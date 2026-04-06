Mahaçqalada su basmış evlərdən 758 nəfər təxliyə edilib
Region
- 06 aprel, 2026
- 12:51
Mahaçqalada yağışlardan sonra su basmış evlərdən təxminən 760 nəfər, o cümlədən 225 uşaq təxliyə edilib.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhər meri Cambulat Salavov bildirib.
"Bütün respublika kimi, şəhərimiz də güclü yağıntıların yaratdığı ciddi sınaqlarla üzləşib. 758 nəfər, o cümlədən 225 uşaq təxliyə edilib. Hazırda 357 nəfər müvəqqəti yerləşdirmə məntəqələrindədir", - mer qeyd edib.
Daha əvvəl Dağıstanda daşqınlar nəticəsində üç nəfərin həlak olduğu bildirilmişdi.
