В Кыргызстане два банка работают со сбоями из-за ситуации в Казахстане

В Кыргызстане в связи с ситуацией в Казахстане начались неполадки в работе еще одного банка — "Халык Банк Кыргызстан".

В Кыргызстане в связи с ситуацией в Казахстане начались неполадки в работе еще одного банка — "Халык Банк Кыргызстан".

Как передает Report, об этом сообщается его сайте банка.

"В связи со сбоями связи на канале провайдера в Республике Казахстан, обслуживание платежных карт Элкарт и МИР в устройствах "Халык Банк Кыргызстан" временно недоступно. По данной причине произошли сбои в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов банка. Также в мобильном приложении myHalyk временно недоступны карты Visa", - говорится в сообщении.

Уточняется, при этом операции по картам банка доступны во всех банкоматах и POS-терминалах других банков Кыргызстана.

Ранее о сбоях в работе из-за ситуации в Казахстане сообщал один из крупнейших банков страны "Оптима".

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года.