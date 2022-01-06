О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Кыргызстане два банка работают со сбоями из-за ситуации в Казахстане

В Кыргызстане два банка работают со сбоями из-за ситуации в Казахстане В Кыргызстане в связи с ситуацией в Казахстане начались неполадки в работе еще одного банка — "Халык Банк Кыргызстан".
В регионе
6 января 2022 г. 10:41
В Кыргызстане два банка работают со сбоями из-за ситуации в Казахстане

В Кыргызстане в связи с ситуацией в Казахстане начались неполадки в работе еще одного банка — "Халык Банк Кыргызстан".

Как передает Report, об этом сообщается его сайте банка.

"В связи со сбоями связи на канале провайдера в Республике Казахстан, обслуживание платежных карт Элкарт и МИР в устройствах "Халык Банк Кыргызстан" временно недоступно. По данной причине произошли сбои в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов банка. Также в мобильном приложении myHalyk временно недоступны карты Visa", - говорится в сообщении.

Уточняется, при этом операции по картам банка доступны во всех банкоматах и POS-терминалах других банков Кыргызстана.

Ранее о сбоях в работе из-за ситуации в Казахстане сообщал один из крупнейших банков страны "Оптима".

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 2 banks in Kyrgyzstan malfunction due to unrest in Kazakhstan

Другие новости из категории

В Армении число зараженных COVID-19 превысило 7,9 тыс. человек
В Армении число зараженных COVID-19 превысило 7,9 тыс. человек
6 января 2022 г. 11:26
Россия в рамках миротворческой операции ОДКБ перебрасывает в Казахстан десантников
Россия в рамках миротворческой операции ОДКБ перебрасывает в Казахстан десантников
6 января 2022 г. 11:21
В Казахстане в результате массовых беспорядков пострадали свыше тысячи человек
В Казахстане в результате массовых беспорядков пострадали свыше тысячи человек
6 января 2022 г. 11:10
Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в стране
Токаев поручил создать следственную группу для выявления причин беспорядков в стране
6 января 2022 г. 11:06
В Грузии за сутки коронавирусом заразились более 3,5 тыс. людей
В Грузии за сутки коронавирусом заразились более 3,5 тыс. людей
6 января 2022 г. 10:56
Президент Казахстана сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам
Президент Казахстана сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам
6 января 2022 г. 10:20
Президент Кыргызстана отправил в отставку министра цифрового развития
Президент Кыргызстана отправил в отставку министра цифрового развития
6 января 2022 г. 10:10
При попытках штурма административных зданий в Алматы ликвидированы десятки нападавших
При попытках штурма административных зданий в Алматы ликвидированы десятки нападавших
6 января 2022 г. 09:46
В результате наводнений в Иране погибли 9 человек
В результате наводнений в Иране погибли 9 человек
6 января 2022 г. 07:43
Карантин для заболевших COVID-19 в Турции сократили до семи дней
Карантин для заболевших COVID-19 в Турции сократили до семи дней
6 января 2022 г. 06:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi