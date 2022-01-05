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В Казахстане митингующие вновь стягиваются в центр Алматы

В Казахстане митингующие вновь стягиваются в центр Алматы Группа молодых людей в среду направляется пешком и на автотранспорте из окраинных районов Алматы к центру города, где во вторник прошли массовые стычки с правоохранителями.
В регионе
5 января 2022 г. 10:48
В Казахстане митингующие вновь стягиваются в центр Алматы

Группа молодых людей в среду направляется пешком и на автотранспорте из окраинных районов Алматы к центру города, где во вторник прошли массовые стычки с правоохранителями.

Как передает Report со ссылкой на КазТАГ, на опубликованных в социальных сетях видео видно, что один из участников марша держит в руках щит сотрудника специального полицейского подразделения, предположительно, захваченный во время вчерашних столкновений.

Фото и видеоматериалы из социальных сетей также свидетельствуют, что протестующие передвигаются на специальной технике, которая также, возможно, принадлежала силовикам.

В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.

Однако протесты распространились и на другие города. В Алмате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными.

Президент ввел в Мангистауской области и Алмате чрезвычайное положение до 19 января.

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Версия на английском языке Protesters in Kazakhstan flocking to Almaty city center again

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