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Президент Казахстана ввел на две недели режим ЧП в Алматы

Президент Казахстана ввел на две недели режим ЧП в Алматы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.
В регионе
5 января 2022 г. 00:55
Президент Казахстана ввел на две недели режим ЧП в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации казахстанского лидера.

"В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Almatı şəhərində və Manqistau vilayətində fövqəladə vəziyyət elan edilib

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