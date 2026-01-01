Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом

    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 00:27
    В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом

    В Москве началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Как передает Report, ведется прямая трансляция из Кремля.

    Со стороны России в переговорах участвуют также помощник Юрий Ушаков и специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

    Ранее Путин сообщил, что обсудит с представителями американского лидера Дональда Трампа возможности завершения российско-украинской войны, а также возможность направить $1 млрд из замороженных в США российских активов в Совет мира по Газе.

    За несколько часов до этой встречи Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе. После он назвал состоявшийся часовой разговор хорошим и заметил, что все стороны заинтересованы в мире.

