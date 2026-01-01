В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом

В Москве началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

Как передает Report, ведется прямая трансляция из Кремля.

Со стороны России в переговорах участвуют также помощник Юрий Ушаков и специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Ранее Путин сообщил, что обсудит с представителями американского лидера Дональда Трампа возможности завершения российско-украинской войны, а также возможность направить $1 млрд из замороженных в США российских активов в Совет мира по Газе.

За несколько часов до этой встречи Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в швейцарском Давосе. После он назвал состоявшийся часовой разговор хорошим и заметил, что все стороны заинтересованы в мире.