США возобновят обогащение урана

Соединенные Штаты возобновят обогащение урана, в том числе при участии французских фирм.

Как передает Report, об этом заявил американский министр энергетики Кристофер Райт, выступая на конференции во Французском институте международных отношений в Париже

"Мы собираемся возобновить в Соединенных Штатах обогащение урана - частично с американскими компаниями, частично с нашими партнерами из Франции", - сказал он.

О планах возобновить производство высокообогащенного урана объявила в феврале 2024 года еще предыдущая администрация США, которую возглавлял президент Джо Байден. Как отмечала тогдашний руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби, разработана "скоординированная стратегия обогащения урана для гражданских ядерных реакторов и будущих военных потребностей".

Согласно подсчетам западных неправительственных экспертов, по состоянию на начало 2024 года США располагали запасами высокообогащенного урана в объеме порядка 481 тонны.