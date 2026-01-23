İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Kremldə Putin-Uitkoff görüşü başlayıb

    Region
    • 23 yanvar, 2026
    • 00:45
    Kremldə Putin-Uitkoff görüşü başlayıb

    Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və sahibkar Cared Kuşner arasında görüş başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, görüş Kreml tərəfindən birbaşa yayımlanır.

    Rusiya tərəfindən danışıqlarda həmçinin prezidentin köməkçisi Yuri Uşakov və Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kiril Dmitriyev iştirak edirlər.

    Bundan əvvəl Putin bildirmişdi ki, Amerika lideri Donald Trampın nümayəndələri ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başa çatması imkanlarını, həmçinin ABŞ-də dondurulmuş Rusiya aktivlərindən 1 milyard dolların Qəzza üzrə Sülh Şurasına yönəldilməsi imkanını müzakirə edəcək.

    Bu görüşdən bir neçə saat əvvəl Tramp İsveçrənin Davos şəhərində Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə görüşüb. Daha sonra o baş tutan bir saatlıq söhbəti yaxşı adlandırıb və qeyd edib ki, bütün tərəflər sülhdə maraqlıdır.

    Rusiya ABŞ görüş Kreml
    В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом

    Son xəbərlər

    01:06

    KİV: İsrail ordusu ABŞ-nin İrana mümkün hücumuna hazırlıqları başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    00:45

    Kremldə Putin-Uitkoff görüşü başlayıb

    Region
    00:41

    Gürcüstan hökuməti BBC-yə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb

    Region
    00:31

    Kobaxidze: Orta Dəhliz üzrə daşımalar son beş ildə yeddi dəfə artıb

    Region
    00:09

    Britaniya Fransa tərəfindən saxlanılan tankerin izlənməsinə kömək edib

    Digər ölkələr
    23:55

    Qrenlandiyada NATO-nun daimi missiyasının yerləşdirilməsi razılaşdırılıb

    Digər ölkələr
    23:43

    Tramp "JPMorgan Chase" bankı və onun direktoruna qarşı məhkəmə iddiası irəli sürüb

    Digər ölkələr
    23:25

    Pakistanda ticarət mərkəzində baş verən yanğında həlak olanların sayı 67-yə çatıb

    Digər ölkələr
    23:10
    Foto

    Ermənistanın iqtisadiyyat naziri ölkədə benzinin qiymətinin ucuzlaşdığını açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti