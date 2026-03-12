İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    KİV: İraqda tankerlərə hücumlar olub, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    • 12 mart, 2026
    • 02:52
    KİV: İraqda tankerlərə hücumlar olub, ölən və yaralananlar var

    İraqın cənubunda tankerlərə edilən hücumlar nəticəsində bir neçə nəfər ölüb, xəsarət alanlar var.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Shafaq News" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, onların sayı və vətəndaşlığı müəyyən edilir.

    Qeyd olunur ki, minalanmış kater İraq sahillərində neft tankerlərinə hücum edib.

    Mənbələrin məlumatına görə, əvvəllər partlayışların olduğu tankerlər də minalanmış katerlə toqquşub. Gəmidəki heyət üzvləri arasında ölən və yaralananlar var.

    Tankerlərə hücumları kimin təşkil etdiyi barədə hələlik dəqiq məlumat yoxdur.

    İraq tanker hücum
    СМИ: Нефтяные танкеры у побережья Ирака подверглись атаке, есть погибшие

    Son xəbərlər

    02:52

    KİV: İraqda tankerlərə hücumlar olub, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    02:40

    Tramp: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı məqsədlərə çatdıqdan sonra yekunlaşacaq

    Digər ölkələr
    02:19

    Trampın xüsusi nümayəndəsi İsrailə mümkün səfərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    01:55

    UEFA Çempionlar Liqası: "Real" və PSJ qalib gəlib

    Futbol
    01:23

    Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq

    Energetika
    01:15

    Ali Tsokayev: "Bu, Avropada ilk qızıl medalımdır"

    Fərdi
    01:11

    Pezeşkian: İran sülhə sadiqdir, lakin ABŞ və İsraildən qəti zəmanətlər lazımdır

    Region
    00:44

    Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Trampın təmsilçiləri ilə görüşüb

    Region
    00:21

    Azərbaycanın sərbəst güləş komandası Serbiyada Avropa çempionatında ikinci yeri tutub

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti