KİV: İraqda tankerlərə hücumlar olub, ölən və yaralananlar var
Digər ölkələr
- 12 mart, 2026
- 02:52
İraqın cənubunda tankerlərə edilən hücumlar nəticəsində bir neçə nəfər ölüb, xəsarət alanlar var.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Shafaq News" məlumat yayıb.
Məlumata görə, onların sayı və vətəndaşlığı müəyyən edilir.
Qeyd olunur ki, minalanmış kater İraq sahillərində neft tankerlərinə hücum edib.
Mənbələrin məlumatına görə, əvvəllər partlayışların olduğu tankerlər də minalanmış katerlə toqquşub. Gəmidəki heyət üzvləri arasında ölən və yaralananlar var.
Tankerlərə hücumları kimin təşkil etdiyi barədə hələlik dəqiq məlumat yoxdur.
Son xəbərlər
02:52
KİV: İraqda tankerlərə hücumlar olub, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
02:40
Tramp: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı məqsədlərə çatdıqdan sonra yekunlaşacaqDigər ölkələr
02:19
Trampın xüsusi nümayəndəsi İsrailə mümkün səfərini açıqlayıbDigər ölkələr
01:55
UEFA Çempionlar Liqası: "Real" və PSJ qalib gəlibFutbol
01:23
Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaqEnergetika
01:15
Ali Tsokayev: "Bu, Avropada ilk qızıl medalımdır"Fərdi
01:11
Pezeşkian: İran sülhə sadiqdir, lakin ABŞ və İsraildən qəti zəmanətlər lazımdırRegion
00:44
Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Trampın təmsilçiləri ilə görüşübRegion
00:21