СМИ: Нефтяные танкеры у побережья Ирака подверглись атаке, есть погибшие

В результате атак на танкеры на юге Ирака погибли несколько человек, есть раненые.

Как передает Report, об этом сообщает Shafaq News.

По информации агентства, число погибших и пострадавших, а также их гражданство уточняются.

Отмечается, что заминированный катер атаковал нефтяные танкеры у побережья Ирака.

По данным источников, танкеры, на которых ранее произошли взрывы, столкнулись с заминированным катером. Среди членов экипажа есть погибшие и раненые.

Кто стоит за нападениями на танкеры, пока точно неизвестно.