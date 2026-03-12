СМИ: Нефтяные танкеры у побережья Ирака подверглись атаке, есть погибшие
- 12 марта, 2026
- 03:03
В результате атак на танкеры на юге Ирака погибли несколько человек, есть раненые.
Как передает Report, об этом сообщает Shafaq News.
По информации агентства, число погибших и пострадавших, а также их гражданство уточняются.
Отмечается, что заминированный катер атаковал нефтяные танкеры у побережья Ирака.
По данным источников, танкеры, на которых ранее произошли взрывы, столкнулись с заминированным катером. Среди членов экипажа есть погибшие и раненые.
Кто стоит за нападениями на танкеры, пока точно неизвестно.
