СМИ: Нефтяные танкеры у побережья Ирака подверглись атаке, есть погибшие

    • 12 марта, 2026
    • 03:03
    В результате атак на танкеры на юге Ирака погибли несколько человек, есть раненые.

    Как передает Report, об этом сообщает Shafaq News.

    По информации агентства, число погибших и пострадавших, а также их гражданство уточняются.

    Отмечается, что заминированный катер атаковал нефтяные танкеры у побережья Ирака.

    По данным источников, танкеры, на которых ранее произошли взрывы, столкнулись с заминированным катером. Среди членов экипажа есть погибшие и раненые.

    Кто стоит за нападениями на танкеры, пока точно неизвестно.

    KİV: İraqda tankerlərə hücumlar olub, ölən və yaralananlar var
