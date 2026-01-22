İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Tramp Zelenski ilə danışıqlar barədə: Hər kəs müharibənin bitməsini istəyir

    Digər ölkələr
    • 22 yanvar, 2026
    • 17:46
    Tramp Zelenski ilə danışıqlar barədə: Hər kəs müharibənin bitməsini istəyir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Davosda ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə danışıqları məhsuldar adlandırıb.

    Bu barədə "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir.

    Tramp jurnalistlərin Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə sazişin imzalanması şansının olub-olmadığı barədə sualın cavabında "görək, nə baş verəcək" deyib.

    "Sabah Rusiya ilə görüşümüz var, həmçinin ölkə Prezidenti Vladimir Putin ilə görüşümüz olacaq", - D.Tramp qeyd edib

    O həmçinin bildirib ki, V.Zelenski ilə danışıqlar zamanı Ukraynanın Sülh Şurasına daxil olması məsələsi müzakirə edilməyib.

    ABŞ Donald Tramp Davos İqtisadi Forumu-2026
    Трамп о переговорах с Зеленским: Все хотят, чтобы война закончилась

    Son xəbərlər

    17:52

    Azərbaycanda akvakultura təsərrüfatlarına aid torpağın kateqoriyasını dəyişdirmək tələb olunmayacaq

    ASK
    17:52
    Foto

    AQTA keçən il 32 su istehsalı müəssisəsində yoxlama keçirib, nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    17:49

    "Milan" "Real"da çıxış edən sabiq futbolçusunu yenidən heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    17:46

    Tramp Zelenski ilə danışıqlar barədə: Hər kəs müharibənin bitməsini istəyir

    Digər ölkələr
    17:42

    Almaniya Rusiya səfirliyinin əməkdaşını ölkədən çıxarır

    Digər ölkələr
    17:40
    Foto

    Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

    Hadisə
    17:37

    Gürcüstanın Azərbaycandan siqaret tədarükünə çəkdiyi xərc 41 % artıb

    Biznes
    17:33

    Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    17:33
    Foto

    Bakıda "Cüdo məktəblərdə" layihəsinə start verilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti