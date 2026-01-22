Tramp Zelenski ilə danışıqlar barədə: Hər kəs müharibənin bitməsini istəyir
Digər ölkələr
- 22 yanvar, 2026
- 17:46
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Davosda ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə danışıqları məhsuldar adlandırıb.
Bu barədə "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir.
Tramp jurnalistlərin Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə sazişin imzalanması şansının olub-olmadığı barədə sualın cavabında "görək, nə baş verəcək" deyib.
"Sabah Rusiya ilə görüşümüz var, həmçinin ölkə Prezidenti Vladimir Putin ilə görüşümüz olacaq", - D.Tramp qeyd edib
O həmçinin bildirib ki, V.Zelenski ilə danışıqlar zamanı Ukraynanın Sülh Şurasına daxil olması məsələsi müzakirə edilməyib.
