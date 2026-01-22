Трамп о переговорах с Зеленским: Все хотят, чтобы война закончилась
- 22 января, 2026
- 17:43
Президент США Дональд Трамп назвал продуктивными переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News.
Дональд Трамп появился перед камерами после встречи с Владимиром Зеленским в Давосе, которая, по словам команды президента, длилась один час.
"У меня состоялась очень хорошая встреча с президентом Зеленским, все хотят, чтобы война закончилась",- сказал он.
На вопрос журналистов, есть ли шанс заключить соглашение по урегулированию российско-украинского конфликта сегодня, Трамп ответил: "Посмотрим, что произойдет".
"Завтра у нас встреча с Россией, а также встреча с президентом [РФ Владимиром] Путиным", - добавил он.
Трамп также заявил, что в ходе переговоров с Зеленским вопрос вступления Украины в Совет мира не обсуждался.