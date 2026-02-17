Генсек ООН высоко оценил переговоры РФ, Украины и США в Женеве
Другие страны
- 17 февраля, 2026
- 22:13
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил ход переговоров между США, Россией и Украиной в Женеве.
Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, Гутерриш выразил надежду, что все вопросы между Россией и Украиной будут решены дипломатическим путем:
"Генеральный секретарь хочет продолжения данной динамики и надеется, что стороны добьются конкретных и конструктивных результатов по итогам переговоров. Надеемся, что этот процесс снизит напряженность в регионе и предотвратит дальнейшую эскалацию конфликта".
С. Дюжаррик подчеркнул необходимость мирного урегулирования конфликтов в соответствии с уставом ООН.
