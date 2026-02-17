Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 22:13
    Генсек ООН высоко оценил переговоры РФ, Украины и США в Женеве

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил ход переговоров между США, Россией и Украиной в Женеве.

    Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    По его словам, Гутерриш выразил надежду, что все вопросы между Россией и Украиной будут решены дипломатическим путем:

    "Генеральный секретарь хочет продолжения данной динамики и надеется, что стороны добьются конкретных и конструктивных результатов по итогам переговоров. Надеемся, что этот процесс снизит напряженность в регионе и предотвратит дальнейшую эскалацию конфликта".

    С. Дюжаррик подчеркнул необходимость мирного урегулирования конфликтов в соответствии с уставом ООН.

    ООН Стефан Дюжаррик российско-украинская война переговоры в Женеве
    BMT Baş katibi Cenevrədə keçirilən üçtərəfli danışıqları yüksək qiymətləndirib
