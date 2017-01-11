Баку. 11 января. REPORT.AZ/ 7-8 февраля в Израиль отправится первая делегация из Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг.

Согласно информации, целью визита является расширение отношений в сфере свободной торговли.

Напомним, что в июне правительство Израиля утвердило соглашение о нормализации отношений с Турцией. 20 августа этого года парламент Турции ратифицировал соглашение о нормализации отношений между официальной Анкарой и Тель-Авивом. Согласно соглашению, Израиль был вынужден заплатить Турции компенсацию в размере 20 млн долларов из-за события на корабле Mavi Mаrmаrа, которое произошло в 2010 году.