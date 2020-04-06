В Испании около 20 тысч медработников заразились COVID-19

Более 19 тысяч медицинских работников заразились коронавирусом COVID-19 в Испании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Это более 14% от общего числа инфицированных с начала эпидемии."На данный момент мы знаем о 19 400 медиках, мы продолжаем собирать информацию в автономных сообществах, как об их состоянии, так и о количестве выздоровевших. Согласно информации, которой мы сейчас располагаем, около 20% уже были выписаны. Около 10% были госпитализированы, большая часть медработников проходят лечение дома", - сообщила на пресс-конференции представитель координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Минздрава Мария Хосе Сьерра.По данным газеты Pais, умерли тринадцать медиков – одиннадцать врачей, медсестра и санитарка.

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Испании за сутки выросло на 6 тыс. человек - до 130 759, умерли 674 человека.