​В Испании за сутки от коронавируса скончались более 670 человек

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Испании за сутки выросло на 6 тыс. человек - до 130 759, умерли 674 человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 5 апреля сообщили в Минздраве королевства.

По данным ведомства, всего умерших с подтвержденной инфекцией - 12 418 человек, 38 080 пациентов выздоровели. В субботу днем ведомство информировало о 124 736 заболевших и 11 744 жертвах пандемии. Сейчас в королевстве наметилась тенденция снижения числа выявляемых за 24 часа заболевших и погибших. Власти ранее заявляли, что страна достигла пика распространения коронавируса.

Пиренейское королевство занимает второе место в мире после Италии по числу умерших от заболевания. В настоящий момент Испания вышла на вторую позицию после США по количеству инфицированных. Королевство также занимает второе место после Китая по числу вылечившихся.