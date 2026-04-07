В иранской провинции Альборз из-за ударов США и Израиля погибли 18 человек
В регионе
- 07 апреля, 2026
- 12:41
В результате американо-израильских авиаударов по жилым районам в провинции Альборз (Иран) погибли 18 человек, в том числе двое детей.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на замгубернатора провинции Кодратолла Сейфа.
По его словам, еще 24 человека получили ранения.
