В иранской провинции Альборз из-за ударов США и Израиля погибли 18 человек

В результате американо-израильских авиаударов по жилым районам в провинции Альборз (Иран) погибли 18 человек, в том числе двое детей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на замгубернатора провинции Кодратолла Сейфа.

По его словам, еще 24 человека получили ранения.