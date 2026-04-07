ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində İranın Əlburz əyalətində 18 nəfər ölüb
Region
- 07 aprel, 2026
- 12:49
ABŞ və İsrailin İranın Əlburz əyalətinin yaşayış məntəqələrinə hava zərbələri nəticəsində 18 nəfər, o cümlədən 2 uşaq həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fars" agentliyi əyalət rəhbərinin müavini Qüdrətullah Seyfə istinadən məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, daha 24 nəfər yaralanıb.
