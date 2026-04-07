    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində İranın Əlburz əyalətində 18 nəfər ölüb

    Region
    • 07 aprel, 2026
    • 12:49
    ABŞ və İsrailin İranın Əlburz əyalətinin yaşayış məntəqələrinə hava zərbələri nəticəsində 18 nəfər, o cümlədən 2 uşaq həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fars" agentliyi əyalət rəhbərinin müavini Qüdrətullah Seyfə istinadən məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, daha 24 nəfər yaralanıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    В иранской провинции Альборз из-за ударов США и Израиля погибли 18 человек
    18 killed in Iran's Alborz province following US and Israeli strikes

