    HRANA: В Иране в ходе протестов погибли 16 человек, арестованы 582

    В регионе
    04 января, 2026
    18:06
    HRANA: В Иране в ходе протестов погибли 16 человек, арестованы 582

    В Иране в ходе акций протестов, перешедших в беспорядки, за неделю погибли по меньшей мере 16 человек.

    Как передает Report, об этом сообщила действующая в Иране правозащитная организация HRANA.

    "Кроме того, 582 человека были арестованы", – говорится в сообщении.

    Причиной этого стали столкновения между демонстрантами и силами безопасности.

    Напомним, что ранее в городе Меликшах иранской провинции Илам произошло вооруженное столкновение между бунтовщиками и полицией, в результате которого погибли три человека.

    Отметим, что в Иране проходят крупнейшие за последние три года акции протеста из-за инфляции и рекордного обесценивания национальной валюты по отношению к доллару.

