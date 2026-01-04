HRANA: В Иране в ходе протестов погибли 16 человек, арестованы 582
В Иране в ходе акций протестов, перешедших в беспорядки, за неделю погибли по меньшей мере 16 человек.
Как передает Report, об этом сообщила действующая в Иране правозащитная организация HRANA.
"Кроме того, 582 человека были арестованы", – говорится в сообщении.
Причиной этого стали столкновения между демонстрантами и силами безопасности.
Напомним, что ранее в городе Меликшах иранской провинции Илам произошло вооруженное столкновение между бунтовщиками и полицией, в результате которого погибли три человека.
Отметим, что в Иране проходят крупнейшие за последние три года акции протеста из-за инфляции и рекордного обесценивания национальной валюты по отношению к доллару.
