HRANA: В Иране в ходе протестов погибли 16 человек, арестованы 582

В Иране в ходе акций протестов, перешедших в беспорядки, за неделю погибли по меньшей мере 16 человек.

Как передает Report, об этом сообщила действующая в Иране правозащитная организация HRANA.

"Кроме того, 582 человека были арестованы", – говорится в сообщении.

Причиной этого стали столкновения между демонстрантами и силами безопасности.

Напомним, что ранее в городе Меликшах иранской провинции Илам произошло вооруженное столкновение между бунтовщиками и полицией, в результате которого погибли три человека.

Отметим, что в Иране проходят крупнейшие за последние три года акции протеста из-за инфляции и рекордного обесценивания национальной валюты по отношению к доллару.