İranda aksiyalar zamanı azı 16 nəfər ölüb, 582 etirazçı həbs edilib
Region
- 04 yanvar, 2026
- 17:59
İranda həftə ərzində iğtişaşlarda ən azı 16 nəfər öldürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranda fəaliyyət göstərən "HRANA" hüquq təşkilatı məlumat yayıb.
"Bununla yanaşı, 582 nəfər həbs edilib", – məlumatda bildirilib.
Buna səbəb inflyasiyaya qarşı etirazların bütün ölkəni əhatə etməsi və nümayişçilərlə təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmaların baş verməsidir.
Xatırladaq ki, daha əvvəl Elam vilayətinin Məlikşah şəhərində iğtişaşçıların polis idarələrindən birinə daxil olmağa cəhd göstərməsi nəticəsində silahlı qarşıdurma baş verib və üç nəfər həlak olub.
Qeyd edək ki, İranda inflyasiya və milli valyutanın dollara nisbətdə rekord həddə kəskin ucuzlaşması nəticəsində son üç ildə ən böyük etiraz aksiyaları keçirilir.
Son xəbərlər
18:24
Vuçiç: Serbiya 1,5 il ərzində hərbi gücünü iki dəfə artırmağı planlaşdırırDigər ölkələr
18:04
Foto
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - YENİLƏNİB-2İnfrastruktur
17:59
İranda aksiyalar zamanı azı 16 nəfər ölüb, 582 etirazçı həbs edilibRegion
17:43
Üç ölkə Şimali Koreyanın raket sınağını BMT TŞ-nin qətnamələrinin pozulması kimi dəyərləndiribDigər ölkələr
17:31
Səkkiz "OPEC+" ölkəsi kvotanı 2025-ci ilin dekabr səviyyəsində saxlayıbDigər ölkələr
17:09
Bakıda 17 ədəd mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblarHadisə
17:02
Cevdet Yılmaz: Türkiyə Venesuela xalqının yanında olmağa davam edəcəkRegion
16:56
Ermənistan‑Gürcüstan sərhədində 5 kilometrlik növbə yaranıbRegion
16:40