Qvardiola Ruben Diaşın son durumunu açıqlayıb
Futbol
- 06 yanvar, 2026
- 17:59
İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun baş məşqçisi Xosep Qvardiola arxa bud əzələsindən zədə alan Ruben Diaşın son durumunu açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, mütəxəssis bu barədə "Sky Sport"a danışıb.
O, müdafiəçinin 4-6 həftə ərzində bərpa ola biləcəyini söyləyib.
