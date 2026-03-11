Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 11 марта, 2026
    • 14:47
    В Иране сообщили об ударах по западным и восточным районам столицы

    В Иране сообщили об авиаударах по некоторым районам столицы.

    Как передает Report, об этом сообщает Alazeera со ссылкой на иранские СМИ.

    Сообщается о бомбардировках в некоторых районах на западе и востоке Тегерана, а также о звуках реактивных самолетов, пролетающих над столицей.

    Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

