В Иране сообщили об ударах по западным и восточным районам столицы
В регионе
- 11 марта, 2026
- 14:47
В Иране сообщили об авиаударах по некоторым районам столицы.
Как передает Report, об этом сообщает Alazeera со ссылкой на иранские СМИ.
Сообщается о бомбардировках в некоторых районах на западе и востоке Тегерана, а также о звуках реактивных самолетов, пролетающих над столицей.
Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
