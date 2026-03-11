İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Tehrana növbəti dəfə aviazərbələr endirilib

    Region
    • 11 mart, 2026
    • 15:07
    Tehrana növbəti dəfə aviazərbələr endirilib

    İranda paytaxtın bəzi rayonlarına aviazərbələr endirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" İran KİV-nə istinadən məlumat yayıb.

    Tehranın qərb və şərqindəki bəzi rayonlarda bombardmanlar, həmçinin paytaxt üzərindən uçan reaktiv təyyarələrin səsləri barədə məlumat verilir.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    В Иране сообщили об ударах по западным и восточным районам столицы

    Son xəbərlər

    15:25

    Direktor: Son 10 ildə Azərbaycanda vərəmlə xəstələnmə halları iki dəfəyədək azalıb

    Sağlamlıq
    15:24

    Suren Papikyan Brüsselə yola düşüb

    Region
    15:22

    İrandan Azərbaycana indiyədək 72 ölkənin 2 225 vətəndaşı təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:15

    Ceyhun Bayramov və Rebeka Qrinspan Yaxın Şərqdə müharibənin təsirlərini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    15:14

    Y.Akkenjenov: "Tengiz" yatağında neft hasilatı bərpa olunub

    Region
    15:13

    Keçən il Azərbaycanda vərəmə yoluxan uşaqların sayı açıqlanıb

    Sağlamlıq
    15:10
    Foto

    Migel Angel Moratinos Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində siyasətini yüksək qiymətləndirib

    Xarici siyasət
    15:07

    Tehrana növbəti dəfə aviazərbələr endirilib

    Region
    15:00
    Foto

    Kamran Əliyev Sabunçuda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti