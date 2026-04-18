В Иране при ударах США и Израиля погибли почти 3,5 тыс. человек

В результате ударов США и Израиля по территории Ирана погибли около 3,5 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщил глава иранского Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мусави.

По его словам, с начала военной операции против Ирана погибли 3 468 человек.

Ранее портал Axios сообщил, что при отсутствии прогресса в переговорном процессе США могут в ближайшие дни возобновить удары по Ирану.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошел первый раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.