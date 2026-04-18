ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində İranda ölənlərin sayı açıqlanıb
- 18 aprel, 2026
- 23:09
ABŞ və İsrailin İrana endirdiyi zərbələr nəticəsində ölkədə təxminən 3500-ə yaxın şəxs həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranda ölülərin işləri üzrə fondun rəhbəri Seyid Əhməd Musəvi məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, münaqişənin başlanğıcından bəri 3468 ölüm hadisəsi barədə məlumatlar var.
Qeyd edək ki, "Axios" portalı öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb ki, danışıqlar prosesində heç bir irəliləyiş olmazsa, ABŞ administrasiyası yaxın günlərdə İrana qarşı hərbi əməliyyatlara yenidən başlaya bilər.
20:58
Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıbDigər ölkələr
20:51
ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyirDigər ölkələr
20:48
İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıbDigər ölkələr
20:40
Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudubXarici siyasət
20:25
Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edirXarici siyasət
20:20
Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə veribXarici siyasət
20:15
Foto
XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunubHərbi
20:12
Foto
Video
İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıbİnfrastruktur
20:06