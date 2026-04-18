Axios: США возобновят войну с Ираном при отсутствии прорыва в переговорах

США могут в скором времени возобновить боевые действия против Ирана при отсутствии прогресса в переговорах.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По его сведениям, в субботу президент США Дональд Трамп провел экстренное совещание в Белом доме, где обсуждались новый виток обострения ситуации в Ормузском проливе и переговоры с Ираном. На совещании в Ситуационной комнате присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, министр войны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, спецпосланник президента Стив Уиткофф, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, а также директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн.

"Война может возобновиться в ближайшие дни при отсутствии прорыва на переговорах между Вашингтоном и Тегераном", - отметил высокопоставленный американский чиновник.