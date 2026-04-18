    18 апреля, 2026
    Axios: США возобновят войну с Ираном при отсутствии прорыва в переговорах

    США могут в скором времени возобновить боевые действия против Ирана при отсутствии прогресса в переговорах.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

    По его сведениям, в субботу президент США Дональд Трамп провел экстренное совещание в Белом доме, где обсуждались новый виток обострения ситуации в Ормузском проливе и переговоры с Ираном. На совещании в Ситуационной комнате присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, министр войны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, спецпосланник президента Стив Уиткофф, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, а также директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн.

    "Война может возобновиться в ближайшие дни при отсутствии прорыва на переговорах между Вашингтоном и Тегераном", - отметил высокопоставленный американский чиновник.

    "Axios": Danışıqlarda irəliləyiş olmasa, ABŞ İranla müharibəyə yenidən başlaya bilər

    Последние новости

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей