В Иране задержанные менеджеры Telegram приступили к голодовке

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В Иране четверо из задержанных 3 месяца назад менеджеров мессенджера Telegram приступили к голодовке.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, информацию распространил сайт jamaran.ir, который якобы относится к семье верховного лидера Ирана, аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

По словам адвоката двух менеджеров Али Муджтехидзаде, до сих пор ему не предоставлена возможность для встречи с подзащитными: "Я также не располагаю информацией о состоянии их здоровья. Я узнал о начале моими подзащитными голодовки от членов их семьи".

Портал Kelime распространил информацию о начале голодовки шестью менеджерами мессенджера Telegram в Эвинской тюрьме Тегерана. Это – Нима Кешвери, Саид Накди, Субхан Джафари Таш, Мухаммед Джавад Джамшиди, Муджтаба Багири и Али Ахмедниян.

В целом задержаны 12 менеджеров, среди которых есть также лица, приближенные к президенту Ирана Хасану Рухани.

Вопрос вызвал в стране споры. Хасан Рухани заявил о невиновности менеджеров.

Руководитель пресс-службы судебной власти Мохсун Эжеи заявил, что некоторые арестованы, так как представляют угрозу для безопасности.

Министр информации и разведки Ирана Махмуд Алави заявил, что они выступают против задержания менеджеров.

По словам зампреда иранского парламента Али Мутаххари, менеджеры арестованы не министерством информации и разведки Ирана, а структурой безопасности, связанной с Корпусом стражей революции.

Отметим, что в Иране в основном пользуются мессенджером Telegram.