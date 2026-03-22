В Иране более 500 часов сохраняется почти полный сбой интернета
В регионе
- 22 марта, 2026
- 13:11
Интернет-соединение в Иране практически полностью отсутствует уже более 500 часов.
Как передает Report, об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
"Прошло уже 528 часов, в Иране идет 23-й день без интернета", - говорится в сообщении.
Отключение фиксируется на фоне военной эскалации в регионе. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой удары были нанесены по ряду городов, включая Тегеран.
В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении масштабной операции против Израиля. Ударам также подверглись объекты США в ряде стран региона, включая Бахрейн, Иорданию, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию.
12:48
США потратили более $27 млрд на войну с ИраномДругие страны
12:34
В Катаре нашли тела шести погибших при крушении военного вертолета - ОБНОВЛЕНОДругие страны
12:33
СМИ: Cоюзники США не готовы поддержать операцию в ИранеДругие страны
12:17
Завтра в Баку ожидается переменная облачность, в регионах — дожди и снегЭкология
12:09
Главы МИД Ирана и Омана обсудили обострение ситуации в регионеВ регионе
11:49
Али Мусави: Ормузский пролив открыт для всех, кроме США и ИзраиляВ регионе
11:27
Автовокзалы Азербайджана перешли на усиленный режим работы в праздничные дниИнфраструктура
11:20