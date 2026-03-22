    В Иране более 500 часов сохраняется почти полный сбой интернета

    Интернет-соединение в Иране практически полностью отсутствует уже более 500 часов.

    Как передает Report, об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

    "Прошло уже 528 часов, в Иране идет 23-й день без интернета", - говорится в сообщении.

    Отключение фиксируется на фоне военной эскалации в регионе. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой удары были нанесены по ряду городов, включая Тегеран.

    В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении масштабной операции против Израиля. Ударам также подверглись объекты США в ряде стран региона, включая Бахрейн, Иорданию, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

    Ты - Король

