    İranda 500 saatdan çoxdur internet tam kəsilib

    Region
    • 22 mart, 2026
    • 15:21
    İranda 500 saatdan çoxdur internet tam kəsilib

    İranda internet xidməti 500 saatdan çoxdur ki, demək olar tam kəsilib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "NetBlocks" beynəlxalq internet monitorinq xidməti məlumat yayıb.

    "Artıq 528 saat keçib, İranda 23 gündür internet kəsilib", - məlumatda deyilir.

    Bu kəsinti bölgədə hərbi eskalasiya fonunda baş verir. Fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb və nəticədə Tehran da daxil olmaqla bir neçə şəhərə zərbələr endirilib.

    Cavab olaraq, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsrailə qarşı genişmiqyaslı əməliyyat elan edib. Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Səudiyyə Ərəbistanı da daxil olmaqla, ABŞ-nin regiondakı bir neçə ölkəsindəki obyektlərinə zərbələr endirilib.

    В Иране более 500 часов сохраняется почти полный сбой интернета
    Iran faces near-total internet outage for more than 500 hours

    Son xəbərlər

    16:23

    Futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 110-cu böyükhesablı qələbə qeydə alınıb

    Futbol
    16:20
    Foto
    Video

    Böyük Britaniyada azərbaycanlı məktəblilər üçün Novruz şənliyi keçirilib

    Xarici siyasət
    16:07

    Ərdoğan helikopter qəzası ilə bağlı Türkiyə və Qətər xalqına başsağlığı verib

    Region
    16:00
    Foto
    Video

    İstanbulda iki binanın çökməsi nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB-2

    Region
    15:45

    Anna Byerde: Ölkələr qlobal qeyri-sabitlik şəraitində islahatları davam etdirməlidir

    Maliyyə
    15:21

    İranda 500 saatdan çoxdur internet tam kəsilib

    Region
    15:07

    Coy Lens Mikels Bahodir Nasimovun rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    15:00

    Helikopter qəzası zamanı Qətərin dörd, Türkiyənin üç vətəndaşı həlak olub - YENİLƏNİB - 3

    Digər ölkələr
    14:53

    "Iran War Cost Tracker": ABŞ bu müharibəyə 27 milyard dollardan çox xərcləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti