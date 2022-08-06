В ходе операции "Пендже-Килит" погиб турецкий военнослужащий

В ходе операции "Пендже-Килит" на севере Ирака погиб военнослужащий турецкой армии сержант Рашад Эргин.

В ходе операции "Пендже-Килит" на севере Ирака погиб военнослужащий турецкой армии сержант Рашад Эргин.

Как передает Report , об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что военнослужащий был госпитализирован с ранениями, однако спасти его не удалось.

Напомним, что Турция начала новую антитеррористическую операцию против РКК. По объектам террористов наносятся мощные авиаудары. Районы вероятного расположения боевиков обстреляны также из крупнокалиберной артиллерии и САУ. Также в операции принимают участие группы спецназа, поддержку которым оказывают ударные вертолеты ATAK и БПЛА.