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В ходе операции "Пендже-Килит" погиб турецкий военнослужащий

В ходе операции "Пендже-Килит" погиб турецкий военнослужащий В ходе операции "Пендже-Килит" на севере Ирака погиб военнослужащий турецкой армии сержант Рашад Эргин.
В регионе
6 августа 2022 г. 09:44
В ходе операции Пендже-Килит погиб турецкий военнослужащий

В ходе операции "Пендже-Килит" на севере Ирака погиб военнослужащий турецкой армии сержант Рашад Эргин.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что военнослужащий был госпитализирован с ранениями, однако спасти его не удалось.

Напомним, что Турция начала новую антитеррористическую операцию против РКК. По объектам террористов наносятся мощные авиаудары. Районы вероятного расположения боевиков обстреляны также из крупнокалиберной артиллерии и САУ. Также в операции принимают участие группы спецназа, поддержку которым оказывают ударные вертолеты ATAK и БПЛА.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə hərbçisi şəhid olub

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